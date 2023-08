Die Ampelregierung im Bund hat nach Ansicht von Hessens grünem Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir eine Mitverantwortung für das derzeitige Umfragehoch der AfD in der Bundespolitik. Im hr-Sommerinterview nahm der Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl am 8. Oktober aber auch die Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht.