Mit einem deutlichen Ergebnis haben die Hasselrother ihren Bürgermeister im Amt bestätigt. Rathauschef Matthias Pfeifer (SWG) war bei der Direktwahl am Sonntag als einziger Kandidat angetreten.

Veröffentlicht am 13.10.24 um 19:12 Uhr

Eine Überraschung war es nicht: Bürgermeister Matthias Pfeifer von der Sozialen Wählergemeinschaft (SWG) Hasselroth ist bei der Direktwahl am Sonntag von den Wählerinnen und Wählern für eine zweite Amtszeit nominiert worden. Der 55-Jährige erhielt 89,1 Prozent Ja-Stimmen. Er steht seit 2019 an der Spitze der rund 7.500 Einwohner starken Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis.

"Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden", sagte der alte und neue Bürgermeister. Er sehe das auch als Bestätigung seiner bisherigen Arbeit. Bei seinen Bürgerstammtischen habe er gutes Feedback bekommen. Gerechnet habe er mit 80 bis 90 Prozent Zustimmung.

Wahlbeteilung 44,6 Prozent

Hatte Pfeifer bei der Wahl im Herbst 2018 noch zwei Mitbewerber und musste in die Stichwahl gehen, so war er diesmal der einzige Kandidat. Wichtig war dem Rathauschef dennoch eine hohe Wahlbeteiligung. 50 Prozent, das war sein Ziel. In den letzten Wochen hatte er kräftig die Werbetrommel für den Urnengang gerührt.

"Viele glauben, weil man der einzige Bewerber ist, sei man automatisch gewählt. Mit diesem Irrglauben wollte ich aufräumen." Am Ende lag die Wahlbeteiligung bei 44,6 Prozent und damit nur knapp unter dem, was er sich erhofft hatte.

Finanzen, Kita, Jugend

In der kommenden Amtszeit stehen weiter die kommunalen Finanzen ganz oben auf Pfeifers Agenda. "Das Land delegiert immer mehr Aufgaben nach unten. Wenn immer weniger Geld zur Verfügung steht, trifft es uns Kommunen doppelt und dreifach." Weitere dringende Themen seien der Kita-Neubau und mehr Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche.