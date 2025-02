Hessens Innenminister Poseck übt Kritik an Abschiebeflügen ohne Täter

Innenminister Poseck (CDU) hat vom Bund organisierte Abschiebeflüge in die Türkei als Symbolpolitik kritisiert.

Laut Ministerium saßen in drei vom Bund organisierten Abschiebeflügen am 13. und 14. Februar "nur ungefährliche Personen mit Reisedokumenten". Poseck schrieb an Bundesinnenministerin Faeser (SPD): "Im Schwerpunkt waren es keine Straftäter, sondern auch Frauen und Kinder." Dabei hätten im November die Länder dem Bund türkische Flüchtlinge gemeldet, "die rechtlich und tatsächlich ausreisefähig sind, teilweise auch Personen in Haft", so Posecks Ministerium.