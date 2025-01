Angehende Polizisten können in Wiesbaden ab sofort nicht nur an Tatort-Kulissen trainieren, sondern auch in virtueller Umgebung. Die extra eingerichtete Anlage für Studierende wurde jetzt eingeweiht.

Brille auf, Ton an - und schon befindet man sich mitten in der Drei-Zimmer-Wohnung, in der gerade erst ein Verbrechen begangen wurde. Gibt es ein Opfer? Ist der Täter womöglich noch anwesend? Wo hat er Spuren hinterlassen?

All das gilt es für die Polizisten im Virtual Reality Trainingscenter an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) in Wiesbaden herauszufinden. Die neue Anlage gehöre aktuell zu den bundesweit modernsten Trainingsstätten aller Polizei- und Sicherheitsbehörden, sagte Innenminister Roman Poseck (CDU) bei der Eröffnung am Montag.

Ergänzung zum analogen Training

Auf der etwa zwölf mal zwölf Meter großen Anlage in einer Halle wird etwa virtuelle Tatortarbeit und Taktik sowie Kommunikation und Stressresilienz trainiert. Perspektivisch sollen weitere Inhalte zur Ersten Hilfe, Lagebeurteilung im Einsatz und zum Brandschutz hinzukommen, wie das Innenministerium ergänzte.

Auch Spezialeinheiten und Operative Einheiten der Polizei sollen künftig dort üben können. "Klar ist aber auch, dass der neue Trainingsbaustein das klassische Training nicht ersetzen, sondern ergänzen soll", sagte Poseck.

VR-Brillen schon länger im Einsatz

Die HöMS bildet angehende Polizistinnen und Polizisten in dualen Studiengängen für die Arbeit auf Streife, beim SEK, der Kriminalpolizei sowie seit 2021 auch als Cyberkriminalisten aus. Am Standort in Wiesbaden gibt es bereits ein Einsatz-Trainingszentrum, in denen die Studierenden typische Szenarien analog üben können, zum Beispiel ebenfalls, wie an Tatorten Spuren gesichert werden.

Dass VR-Brillen in der Polizei-Ausbildung eingesetzt werden, ist grundsätzlich nicht neu. Die Polizei in Berlin und Nordrhein-Westfalen beispielsweise testete im Rahmen eines EU-Projekts ab 2019 VR-Technologie für Trainings von Großeinsätzen wie Amokläufe und Geiselnahmen.