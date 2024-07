Hessische Landesregierung - keine Ersatzpässe für ukrainische Männer

Ukrainische Männer im wehrfähigen Alter bekommen in Hessen keine Ersatzreiseausweise.

Veröffentlicht am 31.07.24 um 19:09 Uhr

Es sei ihnen zumutbar, zur Passbeschaffung in die Ukraine zu reisen und der Wehrpflicht nachzukommen, antwortete das Arbeits- und Sozialministerium auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag. Wenn Ukrainer mit abgelaufenen Pässen in ihre Heimat zurückkehren, dürfen sie nicht wieder ausreisen. Die Landesregierung geht von knapp 20.000 ukrainischen Männern im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren in Hessen aus.