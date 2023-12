Bei einem Parteitag in Butzbach (Wetterau) hat die Linkspartei über ihre politische Arbeit in der außerparlamentarischen Opposition diskutiert.

Mit nur 3,1 Prozent bei der Landtagswahl im Oktober hat die Linke die Fünf-Prozent-Hürde deutlich verfehlt. Rückenwind für eine Erneuerung sieht der Landesverband in der Zahl der Neumitglieder. So sind nach der Hessenwahl 212 Menschen in die Linke eingetreten, alleine im Werra-Meißner-Kreis über 40. Damit gehören über 3.000 Hessen dem Landesverband an.

"Lasst uns die Linke erneuern", sagte die Bundesvorsitzende Janine Wissler in einer Rede. Sie erneuerte darin ihre Forderung, die Schuldenbremse abzuschaffen. Das Ende der Bundestagsfraktion durch den Austritt von zehn Abgeordneten zum Bündnis Sahra Wagenknecht nannte Wissler "bitter und schmerzhaft". Dennoch sehe sie eine Chance für die Zukunft der Linken: "Lieber sind wir einig mit 28, als zerstritten mit 38 Abgeordneten."