Nach einer Farbattacke auf das Grundgesetz-Kunstwerk im Berliner Regierungsviertel hat Hessens Wirtschaftsminister Al-Wazir (Grüne) die jüngsten Aktionen von Klima-Aktivisten kritisiert.

Es sei nicht sinnvoll, "dass mehr über die Aktionsformen geredet wird als über das, was die Leute eigentlich wollen", sagte Al-Wazir am Montag dem Sender Hit Radio FFH. An die Aktivisten appellierte er: "Hört bitte auf mit dem Quatsch. Weil so gewinnen wir keine Mehrheiten." Die Gruppe "Letzte Generation" demonstriert immer wieder mit drastischen Aktionen für Klimaschutz-Maßnahmen.