Hessisches Justizministerium - Strafen für "Catcalling" geplant

Hessen will Straftaten mit dem Hintergrund des Catcallings, also des sexuell anzüglichen Rufens oder Gestikulierens gegenüber Frauen, effektiver verfolgen.

Dies ist laut Justizministerium Bestandteil des "Frauensicherheitspakets", das die Landesregierung in Wiesbaden am kommenden Montag beschließen will. Catcalling soll demnach auch angeklagt werden können. Justizminister Heinz (CDU) zufolge wird die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt all dies in einer Rundverfügung an die hessischen Staatsanwaltschaften sicherstellen.