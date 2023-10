Nach den terroristischen Angriffen der Hamas auf Israel will das Kultusministerium Unterrichtsmaterial zum Nahost-Konflikt an den Schulen verteilen.

"Antisemitismus und Aggressionen gegen- über Israel (...) haben an unseren Schulen keinen Platz", sagte Minister Alexander Lorz (CDU) am Freitag. Es sei wichtig, die Situation im Nahen Osten "altersgemäß zu thematisieren". In dem Unterstützungspaket für Lehrkräfte sind laut Ministerium unter anderem Hilfen zum Umgang mit Konflikten und zur emotionalen Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.