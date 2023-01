Innenminister Beuth (CDU) hat Kritik der Opposition an der Asylpolitik der Landesregierung zurückgewiesen.

Hessen habe 2022 über 80.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, sagte er am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Dazu seien knapp 18.000 Asylbewerbern aus anderen Ländern aufgenommen worden. Etwas mehr als 1.000 Ausländer aus Hessen seien wieder in ihre Heimatländer zurückgeführt worden. Vertreter von Linke und FDP machten sich für eine bessere Unterstützung der Kommunen stark. Hessen brauche eine zentrale Ausländerbehörde des Landes.