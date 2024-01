Im Hochtaunuskreis bleibt der seit 2006 regierende Landrat Ulrich Krebs im Amt. Der CDU-Mann erhielt bei der Direktwahl am Sonntag gut zwei Drittel der Stimmen und setzte sich klar gegen zwei Mitbewerber durch. In Königstein wurde ebenfalls gewählt. Dort regiert künftig eine Frau.

Klare Sache für Ulrich Krebs (CDU). Der Landrat des Hochtaunuskreises hat bei seiner Wiederwahl am Sonntag die aus zwei Mitbewerbern bestehende Konkurrenz mit großem Vorsprung hinter sich gelassen und sich schon im ersten Wahlgang den Sieg gesichert. Eine Stichwahl wird somit nicht nötig.

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam Krebs auf 67,1 Prozent der Wählerstimmen und erreichte damit deutlich die absolute Mehrheit. Auf Platz zwei landete Sabine Schwarz-Odewald von den Grünen mit 22,5 Prozent, der AfD-Kandidat Frank Bücken kam auf 10,5 Prozent.

Von den gut 176.000 Wahlberechtigten gingen 41,1 Prozent an die Urnen. Gewählt wurde in 13 Städten und Gemeinden.

Schule und Bildung im Fokus

Seit mehr als 17 Jahren regiert Krebs in dem Landkreis, der unter anderem für den Hessenpark, den Opel-Zoo, den Feldberg oder die Saalburg weit über seine Grenzen hinaus bekannt ist. Und er sitzt fester denn je im Sattel. Sein Ergebnis bei der Wahl am 28.1.2018, als er mit 57,3 Prozent im ersten Wahlgang gewann, konnte er noch einmal deutlich steigern.

"Der Hochtaunuskreis war immer ein Landkreis, der für Bildung gestanden hat", gab Krebs nach seinem Wahlsieg im hr-fernsehen die Marschrichtung für seine nächste Amtszeit vor. Er wolle das Thema Ganztagsgrundschule angehen und das Schulbauprogramm fortsetzen, sagte er. Dafür wolle er seine ganze Erfahrung einbringen.

"Demokratie ist etwas wert"

Dass die Wahlbeteiligung diesmal deutlich höher lag als beim letzten Mal, erklärte Krebs auch mit eigenem Engagement. "Ich bin auf die Straße gegangen, ich bin zu den Menschen gegangen." Dabei habe er stets deutlich gemacht, wie wichtig Demokratie sei. Die Menschen hätten erkannt, dass Demokratie etwas wert sei und dass sie sich durch ihre Stimmabgabe daran beteiligen könnten.

Weitere Informationen Hochtaunuskreis in Zahlen Der Hochtaunuskreis gehört zu den Landkreisen mit der höchsten Kaufkraft in Deutschland - mehr frei verfügbares Einkommen gibt es nirgends sonst in Hessen. Die Miet- und Lebenshaltungskosten sind dementsprechend gehoben. Insgesamt 237.281 Einwohner hat der Kreis. Auf einer Fläche von 482 Quadratkilometern haben sich laut Landkreistag (HLT) rund 16.000 der Industrie- und Handelskammer zugehörige Unternehmen angesiedelt mit über 75.000 Mitarbeitern. Ende der weiteren Informationen

Grünen-Kandidatin wollte Nahverkehr voranbringen

Gescheitert ist damit auch vorerst der Plan von Schwarz-Odewald, die erste Landrätin in der Geschichte des Hochtaunuskreises zu werden. Die Grünen-Politikerin, die nach eigenen Angaben ihr gesamtes Berufsleben in der Luftfahrt verbracht hatte, hatte sich das Thema öffentlicher Nahverkehr auf die Fahne geschrieben.

Grünen-Kanidatin Sabine Schwarz-Odewald: Besserer Nahverkehr Bild © Jan Quirnbach

Probleme mit der Taunusbahn und deren mit Wasserstoff betriebenen Zügen wollte Schwarz-Odewald zur "Chefinnen-Sache" machen. Der ÖPNV solle wieder "zuverlässig zum Laufen" gebracht werden, sagte sie dem hr. Daneben wollte sie sich laut ihrem Internetauftritt für eine bessere Ausstattung der Schulen einsetzen und mehr Geld für Fahrradkonzepte ermöglichen.

AfD-Kandidat Bücken setzte auf Sparprogramme

Auch AfD-Kandidat Frank Bücken, Rechtsanwalt aus Königstein, fiel bei den Wählerinnen und Wählern im Landkreis durch. Für ihn war das Sparen ein wichtiges Wahlkampfthema. Amtsinhaber Krebs bezeichnete er in einer Mitteilung als "Schulden-Landrat". "Alle Ausgaben müssen auf den Prüfstand", erklärte Bücken dem hr.

Frank Bücken (AfD): Schuldenstopp und Stellenbesetzungssperre Bild © Frank Bücken

Er wolle daher bei Neubauten sparen oder auf Radwege verzichten, die neben vorhandenen Straßen gebaut werden - das "spart Millionen". Einen Schuldenstopp wolle er durchsetzen sowie eine Sperre für Stellen im Landkreis. "Als Landrat werde ich nicht versprechen, sondern handeln", so hatte er es versprochen.

Königstein bekommt Bürgermeisterin

In der Hochtaunus-Gemeinde Königstein fanden am Sonntag außerdem Bürgermeisterwahlen statt. Ein endgültiges Ergebnis gab es dort nicht. Fest steht nur, dass auf dem Chefsessel künftig eine Frau sitzen wird.

Die neue Rathauschefin wird am 18. Februar in einer Stichwahl zwischen Nadja Majchrzak (ALK) und Beatrice Schenk-Motzko (CDU) bestimmt. In dem Kopf-an-Kopf-Rennen des ersten Wahlgangs kam Majchrzak auf 34,7 Prozent der Stimmen, Schenk-Motzko erhielt 33,4 Prozent.

Ausgeschieden sind der FDP-Kandidat Ascan Iredi mit 26,5 Prozent und Kai Wachs (unabhängig), der auf 5,5 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent. Der bisherige Rathauschef Leonhard Helm (CDU) war nicht mehr angetreten.