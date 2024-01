Bürgermeisterwahl in Königstein: Im ersten Wahlgang ist noch keine Entscheidung gefallen. Fest steht nur: In der Taunus-Stadt regiert künftig eine Frau.

In Königstein (Hochtaunus) haben am Sonntag Bürgermeisterwahlen stattgefunden. Ein endgültiges Ergebnis gab es dort allerdings noch nicht.

Die neue Rathauschefin wird am 18. Februar in einer Stichwahl zwischen Nadja Majchrzak (ALK) und Beatrice Schenk-Motzko (CDU) bestimmt. In dem Kopf-an-Kopf-Rennen kam Majchrzak im ersten Wahlgang auf 34,7 Prozent der Stimmen, Schenk-Motzko erhielt 33,4 Prozent.

Ausgeschieden sind der FDP-Kandidat Ascan Iredi mit 26,5 Prozent und Kai Wachs (unabhängig), der auf 5,5 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,9 Prozent. Der bisherige Rathauschef Leonhard Helm (CDU) war nicht mehr angetreten.