Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in Hessen sind nach den Worten von Ministerpräsident Rhein (CDU) auf der Zielgeraden.

Derzeit werde noch an Details gefeilt, am 16. Dezember stimmten dann die möglichen Bündnispartner voraussichtlich auf Parteitagen über das Papier ab. Er gehe davon aus, dass "wir am 18. Dezember einen Koalitionsvertrag unterschreiben können", sagte Rhein am Mittwoch. Die Verhandlungen seien sehr konstruktiv. Der breit aufgestellte Prozess mit rund 200 Beteiligten in mehr als einem Dutzend Arbeitsgruppen habe sich bewährt.