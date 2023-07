Mit der Weiterentwicklung des bereits 2017 beschlossenen Aktionsplans will die Landesregierung die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt weiter fördern.

Der Aktionsplan sieht in den kommenden Jahren 65 verschiedene Vorhaben in 10 Handlungsfeldern vor. Dazu zählen der Bildungsbereich, aber auch die Pflege, Altenhilfe oder die Landesverwaltung. Im Haushalt sind dafür 2,2 Millionen Euro vorgesehen. Nach Aussage von Sozialminister Klose (Grüne) sollen mit dem Geld Fachstellen in ganz Hessen gefördert werden.