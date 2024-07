Landkreis Groß-Gerau - Schweinepest-Hilfen bekräftigt

Sechs Wochen nach dem ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Hessen sagt der vorrangig betroffene Landkreis Groß-Gerau den Landwirten weitere Unterstützung zu.

Veröffentlicht am 29.07.24 um 18:06 Uhr

"Wir als Kreis tun alles, was uns mög- lich ist, um den Landwirten zu helfen. Von Gesprächen und Hinweisen auf psychologische Beratung bis zum Aufzeigen von Finanzierungswegen", sagte Landrat Will (SPD) am Montag. "Betroffene Landwirte enthalten zwar eine Entschädigung von der Tierseuchenkasse und dem Land, aber sie stehen vor einer existenziellen Bedrohung."