"Blut an den Händen" Empörung über AfD-Äußerung in Asyldebatte im Landtag

Wie so oft hat der Landtag am Donnerstag über die Migrationspolitik und Abschiebungen gestritten. In der Äußerung eines AfD-Politikers machten alle anderen Parteien eine einmalige Entgleisung aus.

Veröffentlicht am 27.02.25 um 15:25 Uhr









Die AfD im Landtag mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer Frank Grobe in der Reihe hinter den Fraktionsspitzen Robert Lambrou (r.) und Andreas Lichert (Archivfoto). Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

