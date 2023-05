Der Sohn von Ex-Ministerpräsident Volker Bouffier, Frederik Bouffier (beide CDU), hat gute Chancen auf ein Mandat im Landtag.

Auf dem Vorschlag für die CDU-Landesliste zur Landtagswahl im Oktober steht der 32-Jährige auf Platz 16. Über die Liste werde auf dem Parteitag am 24. Juni abgestimmt, so eine Parteisprecherin am Dienstag.