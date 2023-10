Landtagswahl 2023 in Hessen Ergebnisse für Frankfurt am Main

Hier finden Sie den derzeitigen Auszählungsstand zur Landtagswahl für die Stadt Frankfurt am Main (alle Wahlkreis zusammen).

Direktmandat in Stadt Frankfurt am Main (Erststimme)

Frankfurt am Main besteht aus mehreren Wahlkreisen. Die aktuell ausgezählten Stimmen für die Direktmandate finden Sie auf den jeweiligen Wahlkreis-Seiten.

Ergebnisse für die Stadt Frankfurt am Main: Landesstimmen (Zweitstimme)

Die derzeit ausgezählten Stimmen verteilen sich in Frankfurt am Main wie folgt auf die Parteien:

Hessenweit ist der Auszählungsstand für die Parteien derzeit so:

Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main leben 759224 Menschen auf 248,3 Quadratkilometern - die Gemeinde gehört damit zu den dicht besiedelten Gebieten in Hessen. Sie zählt zu den fünf kreisfreien Städten in Hessen.