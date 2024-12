Lips soll CDU in den Wahlkampf führen

Patricia Lips soll die CDU in Hessen als Spitzenkandidatin in die Bundestagswahl führen.

Veröffentlicht am 26.12.24 um 19:03 Uhr

Das teilte die Partei am Donnerstag mit. Die 61-Jährige ist seit 2002 Bundestagsabgeordnete und aktuell stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion. Auf den folgenden Plätzen stehen Michael Brand, Vorsitzender der hessischen CDU-Landesgruppe im Bundestag, und der ehemalige parlamentarische Staatssekretär Michael Meister.

Bei der Bundestagswahl 2021 hatte Ex-Kanzleramtschef Helge Braun auf Listenplatz eins der hessischen Christdemokraten kandidiert, er tritt aber nicht wieder an. Beschlossen werden soll die Landesliste am 14. Januar in Alsfeld.

Die hessische SPD zieht mit ihrem Landesvorsitzenden Sören Bartol als Spitzenkandidaten in den kurzen Wahlkampf für den Bundestag. Bei der Listenaufstellung der Partei in Gießen wenige Tage vor Heiligabend bekam SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf Platz vier 79,0 Prozent der Stimmen. Bartol hatte zuvor mit 87,2 Prozent Platz eins erhalten.