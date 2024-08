Lobbyranking: Hessische Politik in Sachen Transparenz bundesweit im Mittelfeld

In Sachen Transparenz ihrer politischen Arbeit rangieren Landtag und Regierung in Hessen bundesweit im Mittelfeld.

Veröffentlicht am 13.08.24 um 21:24 Uhr

Das geht aus dem aktuellen Lobbyranking 2024 der Organisation Transparency International hervor. Demnach belegt Hessen im Ländervergleich Rang 9 gegenüber Platz 11 im Jahre 2022. Die Verbesserung ist vor allem auf die Einführung eines Lobbyregisters im vergangenen Jahr zurückzuführen. Am besten schnitt Thüringen ab, Schlusslicht war Bremen. Beim Lobbyranking werden Kriterien wie die Existenz eines Lobbyregisters, die Offenlegung des Mitwirkens von Lobbyisten an Gesetzen oder Karenzzeiten beim Wechsel von Politikern in die Privatwirtschaft berücksichtigt.