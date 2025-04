Mehr Quereinsteiger an Schulen in Hessen

Die Zahlen der Plätze für Quereinsteiger und die älterer Lehrkräfte an hessischen Schulen haben in den vergangenen Jahren zugenommen.

Veröffentlicht am 07.04.25 um 10:42 Uhr

Das geht aus Antworten von Kultusminister Schwarz (CDU) auf zwei Kleine Anfragen der Grünen hervor. So sei die Zahl der neuen Plätze für Quereinsteiger an Grundschulen von 2021 bis 2024 von 40 auf 100 gestiegen, an Haupt- und Realschulen von 40 auf 60.