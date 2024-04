Meisterausbildung in Hessen wird kostenfrei

Kurzmeldung Meisterausbildung in Hessen wird kostenfrei

Die Meisterausbildung in Hessen soll künftig kostenfrei werden.

Wirtschaftsminister Mansoori (SPD) will den kostenlosen Meisterbrief am Mittwoch in Frankfurt vorstellen. "Während der Master kostenfrei ist, mussten Auszubildende bisher für die Meisterausbildung und -prüfung zahlen", teilte das Ministerium vorab mit. Mit der Änderung soll die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung geschaffen werden. Mansooris Vorgänger Al-Wazir (Grüne) hatte den kostenlosen Meisterbrief bereits im Oktober 2023 angekündigt.