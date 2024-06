Wer künftig in Hessen unmittelbar neben Kindern kifft, kann mit einem Bußgeld von 1.000 Euro belangt werden.

Nach der Cannabis-Teillegalisierung am 1. April und kurz vor der Freigabe des Anbaus dieser Pflanzen in Vereinen am 1. Juli hat Innenminister Poseck (CDU) am Dienstag den Bußgeldkatalog vorgestellt, der 41 Tatbestände umfasst. 500 Euro kann es kosten, wenn man in Schulen oder auch in deren Sichtweite einen Joint raucht. Eine der Anbauvereinigungen für Cannabis darf höchstens 500 Mitglieder haben und jeder kann nur Mitglied in einem solchen Verein sein.