Neuer Bürgermeister in Nentershausen, Stichwahl in Gilserberg

Bürgermeisterwahlen in Nord- und Osthessen

In Nentershausen (Hersfeld-Rotenburg) hat sich der unabhängige Kandidat Michael Weinert bei der Bürgermeister-Stichwahl gegen seine Konkurrentin durchgesetzt. Auch in Gilserberg (Schwalm-Eder) wurde gewählt - hier kommt es zur Stichwahl.

Veröffentlicht am 15.09.24 um 19:23 Uhr

Sonntag war Wahltag in zwei Gemeinden in Nord- und Osthessen: In Nentershauen (Hersfeld-Rotenburg) setzte sich bei der Bürgermeister-Stichwahl der unabhängige Kandidat Michael Weinert mit 52,4 Prozent gegen seine Konkurrentin Anna-Lena Noll (SPD) durch.

Noll erhielt rund 47,6 Prozent der Stimmen und verlor damit knapp. Die Wahlbeteiligung lag bei 76,4 Prozent.

Michael Weinert (unabhängig) wird neuer Bürgermeister in Nentershausen

Stichwahl in Gilserberg

Auch im nordhessischen Gilserberg (Schwalm- Eder) wählten die Bürger und Bürgerinnen am Sonntag ihren neuen Rathauschef, allerdings konnte keiner der drei Kandidaten die 50 Prozent-Hürde knacken.

In zwei Wochen kommt es deswegen zur Stichwahl zwischen Sigrid Herden (CDU), die 39,7 der Stimmen erhielt und Lukas Daum (Bürgerliste Hochland), der mit 34,8 Prozent auf Platz zwei landete. Der dritte Kandidat, Thorsten England (unabhängig) erhielt von den Wählern und Wählerinnen 25,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 70, 1 Prozent.

Damit wird die Stichwahl über die Nachfolge des parteilosen Bürgermeisters Rainer Barth entscheiden, der nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antritt.