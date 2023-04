Knapp die Hälfte der Wähler nutzten Briefwahl

Werfen wir einen Blick auf die Stichwahl und die Vor-Ort-Wahl: Bei denen, die in am Sonntag in die Wahllokale gingen, hatte Hanno Benz (SPD) noch ein paar Prozentpunkte mehr als bei denen, die ihre Stimme vor der Wahl per Briefwahl abgegeben hatten – Sieger war Benz aber auch bei ihnen. Von den 44.580 abgegebenen Stimmen wurden knapp die Hälfte (20.806) per Briefwahl abgegeben.