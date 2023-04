Alle Ergebnisse der OB-Wahl in Darmstadt

Infografik Alle Ergebnisse der OB-Wahl in Darmstadt

Darmstadt hat gewählt: Hier alle Ergebnisse der Oberbürgermeister-Stichwahl - für alle Stadtteile.

Hanno Benz (SPD) wird neuer Oberbürgermeister von Darmstadt. Bei der Stichwahl konnte er sich gegen Michael Kolmer (Grüne) durchsetzen. Hier alle Ergebnisse:

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Ergebnis der OB-Wahl in Darmstadt - alle Stimmen

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Stimmen nach Stadtteilen

Wer liegt in den einzelnen Stadtteilen vorne? Die Farbe auf der Karte entspricht der jeweiligen Parteifarbe. Für jeden der beiden Kandidaten können Sie sich eine Karte anzeigen lassen, die die Stärke in den Stadtteilen anzeigt. Per Klick auf die einzelnen Stadtteile erfahren Sie zusätzliche Details.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Hochburgen der Kandidaten

Wo haben die beiden Kandidaten ihre Hochburgen, wo bekamen sie besonders wenig Unterstützung? Wenn Sie sich durch die Tabelle klicken, finden Sie die Auswertung jeweils für Michael Kolmer und Hanno Benz.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Detail-Ergebnisse in den Stadtteilen

Die Ergebnisse aufgeschlüsselt nach Stadtteilen: Geben Sie Ihren Stadtteil im Suchfeld ein oder klicken Sie sich von Stadtteil zu Stadtteil.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Hier nochmal zum Nachschauen: Das waren die Ergebnisse aus dem ersten Wahlgang:

Weitere Informationen Methodik Darmstadt ist aufgeteilt in 154 Stimmbezirke - die Stimmen aus den 99 Stimmbezirken sowie die Briefwahl-Stimmen aus den neun Darmstädter Stadtteilen. Das Wahlamt der Stadt Darmstadt stellt über die Software "Votemanager" die Daten auf dieser Seite bereit - sie werden aktualisiert, sobald Stimmbezirke neu ausgezählt sind, und geben den jeweiligen Zwischenstand der Auszählung an.



Unser "R"-Programm für die Wahldaten schaut ständig nach neuen Daten und gibt sie dann in den Grafiken auf dieser Seite aus. (Sie können sich den Code hier auf Github anschauen .) Wenn Sie sie neu aufrufen, bekommen Sie den jeweils aktuellsten Auszählungsstand gezeigt - und wenn Sie sie einfach offen lassen, aktualisieren sich die Grafiken alle paar Minuten von selbst. Ende der weiteren Informationen