Wer wird Chef oder Chefin im Offenbacher Rathaus? Bei der Wahl am 17. September wollen drei Gegenkandidaten dem amtierenden Oberbürgermeister den Posten streitig machen. Die Übersicht.

Am 17. September sind mehr als 96.000 Wählerinnen und Wähler in Offenbach aufgerufen, eine Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister zu wählen. Amtsinhaber Felix Schwenke von der SPD gilt als Favorit. Andreas Bruszynski (CDU), Gizem Erinç-Çiftçi (Die Linke) und Annette Schaper-Herget (Offenbach für alle) fordern ihn im ersten Wahlgang heraus.

Nicht wenige, die die politische Szene in Offenbach beobachten, halten es für möglich, dass Schwenke schon im ersten Wahlgang für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt wird. Dafür müsste er allerdings mehr Stimmen einheimsen als die drei anderen zusammen. 2017 war Schwenke das nicht gelungen. Er setzte sich in einer Stichwahl gegen den damaligen CDU-Bewerber Peter Freier durch.

Entscheidend wird sein, wer sein Lager am besten mobilisieren kann. Bei der OB-Wahl vor sechs Jahren hatte im ersten Wahlgang nicht mal ein Drittel der Wahlberechtigten abgestimmt.

Die Kandidaten im Überblick:

Amtsinhaber Felix Schwenke (SPD)

Felix Schwenke ist amtierender Oberbürgermeister in Offenbach. Bild © Imago Images

Der 44-jährige Schwenke ist in Offenbach durchaus populär. Der Familienvater, der im Stadtteil Bieber aufwuchs, nach einem Lehramtsstudium kurz als Lehrer gearbeitet hat und später in Politikwissenschaften promoviert wurde, führt die Stadtverwaltung bislang ohne Skandale.

Schwenke ist ein Pragmatiker und will vor allem eines: die seit vielen Jahren auf Kante genähten städtischen Finanzen sanieren. Er sagt, es sei "ein Problem für die politische Auseinandersetzung und auch für die Demokratie, wenn wir selbst bei den Themen, bei denen wir uns einig sind, nicht genug Geld haben, um sie umzusetzen".

Schwenke versteht sich als Offenbachs oberster Wirtschaftsförderer. Dass der weltweit erfolgreiche Ventile-Hersteller Samson seinen Sitz aus Frankfurt dorthin verlegt und ein neues Werk baut, wird nicht zuletzt ihm gutgeschrieben.

Gleiches gilt für die Ansiedlung von BioSpring. Das expandierende Biotechnologie-Unternehmen baut auf einer alten Chemie-Brache nicht weit von der Innenstadt neue Fertigungsanlagen. Auf dem großen Areal, das zum Innovationscampus erklärt wurde, wird sich auch Samson ansiedeln.

Andreas Bruszynski (CDU)

CDU-Kandidat Andreas Bruszynski Bild © das-portrait.com

Der 59-jährige Bruszynski zählt in Offenbach zum CDU-Urgestein, stand aber viele Jahre im Schatten des ehemaligen hessischen Sozialministers Stefan Grüttner. Nun will der Rechtsanwalt beweisen, dass er auch einer für die erste Reihe ist.

Als OB-Kandidat hat er einen Elf-Punkte-Plan mit Maßnahmen vorgelegt, die er zuerst anpacken würde. Bruszynski will, dass die Kosten städtischer Baumaßnahmen strenger kontrolliert werden. Beim bestehenden Konzept für die Belebung der Innenstadt vermisst er sichtbare Ergebnisse und plädiert dafür, Leerstand frühzeitig zentral zu erfassen, um den Kampf für den Einzelhandel effektiver führen zu können.

In Offenbachs Ämtern vermisst Bruszynski mitunter den Servicegedanken. Mehr Personal für die Stadtpolizei steht auch auf der Agenda des Christdemokraten. Klare Ziele, die der passionierte Läufer gern sachlich vorträgt.

Der Vorsitzende der CDU Offenbach-Stadt und Geschäftsführer der CDU-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung ist kein Lautsprecher. Dass ihm das bei der Wahl zum Nachteil gereicht, glaubt er nicht: "Meine Wählerinnen und Wähler sehen, dass ich eben über die Ruhe komme und über eine gewisse Gelassenheit. Und das ist in der Politik auch manchmal erforderlich."

Gizem Erinç-Çiftçi (Die Linke)

Linken-Kandidatin Gizem Erinç-Çiftçi Bild © Privat

Linken-Kandidatin Erinç-Çiftçi sucht Unterstützung dort, wo einst die SPD ihren Markenkern hatte: in der Sozialpolitik. 33 Jahre alt, weiblich und aus einer eingewanderten Arbeiterfamilie: Das sind Attribute, die der Kurdin in Offenbach an der Wahlurne helfen könnten.

Doch die Juristin, die jüngst ihr Zweites Staatsexamen abgelegt hat und für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge arbeitet, will nicht in erster Linie mit ihrer Biografie punkten: "Es geht vor allem darum, die soziale Frage zu stellen, weil in Offenbach viele Menschen leben, die vielleicht nicht ihren Platz in der Gesellschaft finden oder die von Miete und Inflation besonders betroffen sind." Denen will sie vermitteln: "Hier gibt es jemanden, der für euch eine Stimme sein möchte."

Bezahlbarer Wohnraum und bessere Teilhabe auch für die Menschen in Offenbach, die wegen ihrer Herkunft oft außen vor und finanziell nicht auf Rosen gebettet sind – das sind Anliegen, die Erinç-Çiftçi im Wahlkampf in den Mittelpunkt stellt.

Auch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Krippen und Kitas steht in ihrer Prioritätenliste weit oben. Für das, was sie ein "konsequent soziales Offenbach" nennt, würde die Kandidatin der Linken eine moderate Anhebung der Gewerbesteuer nicht scheuen.

Annette Schaper-Herget (Offenbach für alle)

Annette Schaper-Herget von "Offenbach für alle". Bild © Michael Zimmermann

Die 67-jährige Schaper-Herget bezeichnet sich als "leidenschaftliche Offenbacherin". Vielleicht muss sie das auch stärker betonen. Anders als die Konkurrenz ist die Physikerin in der Stadt weder geboren, noch aufgewachsen.

Dass der Weg Schaper-Herget in die Kommunalpolitik führen würde, war nicht unbedingt vorgezeichnet. Die Expertin für nukleare Rüstungskontrolle war viele Jahre in der Politikberatung tätig. Die Vereinten Nationen nahmen ihre Dienste ebenso in Anspruch wie die NATO und das Auswärtige Amt.

Die Umstellung auf den Offenbacher Mikrokosmos scheint der Stadtverordneten der Wählergruppe Offenbach für alle (Ofa) aber nicht schwer gefallen zu sein. Der Ex-Piratin fehlt es in der Stadtpolitik an Transparenz und an Bürgerbeteiligung. Sie spricht von "verkrusteten Strukturen, die wir jetzt leider haben" – und meint damit ausdrücklich das herrschende Bündnis aus SPD, Grünen und FDP.

Schaper-Herget will mehr Grün in der Stadt und tritt dafür ein, mehr Flächen zu entsiegeln – Anliegen, die ihrer Meinung nach von Offenbachs Grünen aus Gründen der Koalitionsdisziplin nicht angemessen vorangetrieben werden. Bei der Digitalisierung sieht Schaper-Herget in Offenbach großen Nachholbedarf.