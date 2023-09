Vier Kandidatinnen und Kandidaten bewarben sich für das Oberbürgermeister-Amt in Offenbach. Amtsinhaber Felix Schwenke siegte im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit. Hier finden Sie alle Auszählungsergebnisse - Wahllokal für Wahllokal.

Felix Schwenke bleibt Oberbürgermeister in Offenbach. Er wurde mit fast 70 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Alle Ergebnisse zur Wahl im Überblick finden Sie hier.

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters.

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen .

Wie haben die Menschen in meiner Nachbarschaft abgestimmt? 21 Wahllokale gibt es in Offenbach - auf der Karte sehen Sie, welche/r Kandidat/in im jeweiligen Wahllokal nach Stimmen vorne lag.

Felix Schwenke bleibt Rathauschef in Offenbach. Bei der Oberbürgermeisterwahl erreichte er am Sonntag im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit der Stimmen. Besorgt zeigte sich Schwenke über die geringe Wahlbeteiligung.

Durch einen Klick auf die entsprechende Schaltfläche können Sie auf eine Darstellung nach Kandidaten umschalten, die Ihnen anzeigt, wo der jeweilige Kandidat seine Hochburgen hatte.

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters.

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen .

Weitere Informationen

Wahllokale statt Stadtteile

Warum keine Anzeige der Ergebnisse nach Stadtteil? Die Stimmbezirke, denen Wähler zugeordnet sind, überschneiden in Offenbach Stadtteilgrenzen - und sind deshalb den Stadtteilen nicht eindeutig zuzuordnen. Deshalb haben wir uns entschieden, die Stimmen nach dem Wahllokal zusammenzufassen, also dem Ort der Stimmabgabe.



Die Briefwahl-Bezirke sind in Offenbach weder Stadtteilen noch Wahllokalen klar zuzuordnen - wir zeigen sie deshalb als zusätzliches Wahllokal an, mit dem Brief-Symbol rechts unten.

Ende der weiteren Informationen