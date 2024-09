Poseck besucht Abschiebehaftanstalt in Darmstadt

Innenminister Poseck (CDU) hat Hessens einzige Abschiebehaftanstalt in Darmstadt besucht und dabei für eine massive Begrenzung des Zuzugs von Flüchtlingen plädiert.

Veröffentlicht am 06.09.24 um 18:55 Uhr

Damit könnten Staat und Gesellschaft entlastet werden. Wie sein Parteichef Merz fordert Poseck eine Zurückweisung von Flüchtlingen an den deutschen Außengrenzen. Dafür brauche es aber "neue Weichenstellungen durch den Bund", sagte Poseck mit Blick auf die regierende Ampel-Koalition und die Gespräche in dieser Woche in Berlin. Man sei gespannt, wie die Regierungskoalition nun reagiere.