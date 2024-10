Pro-Palästina-Demo darf in Frankfurt stattfinden

Der VGH in Kassel hat entschieden: Am Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs darf eine Pro-Palästina-Demo in Frankfurt stattfinden. Die Stadt hatte das verhindern wollen.

Römer in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Die Demonstration mit dem Motto "Für ein freies Palästina - Der Sieg gehört der Gerechtigkeit" mit 1.000 angemeldeten Teilnehmenden darf am Montag stattfinden. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel wies das von der Stadt verhängte Verbot zurück. Eine Privatperson hatte die Demonstration für den 7. Oktober, den Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, angemeldet. Geplant sind von 17 bis 21 Uhr ein Demonstrationszug sowie eine Auftakt- und Abschlusskundgebung. Stadt Frankfurt: "Hoffen wir, dass alles friedlich bleibt" Die Stadt Frankfurt wollte die Versammlung verbieten, das Verwaltungsgericht (VG) kippte jedoch das Verbot. Zur Begründung hieß es, die Stadt verkenne die Bedeutung der Versammlungsfreiheit. Ein Verbot könne man nur mit einer unmittelbaren Gefahr rechtfertigen. Der VGH bestätigte nun die Entscheidung. "Das ist nicht schön, aber das werden wir nicht ändern können. Die Demonstration wird von den Ordnungskräften begleitet werden. Hoffen wir mal, dass alles friedlich bleibt", sagte die Frankfurter Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) dem hr in einer ersten Reaktion. In Kürze mehr.