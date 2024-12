Programm "Sprach-Kitas" in Hessen gesichert

Das Programm der "Sprach-Kitas" für die Sprachförderung von Kleinkindern soll bis Ende 2026 fortgeführt werden.

Veröffentlicht am 11.12.24 um 12:55 Uhr

Die Sprachförderung sei bereits im Rahmen der frühkindlichen Bildung von zentraler Bedeutung, sagte Sozialministerin Hofmann (SPD) am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. "Das ist Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit." Mit dem Programm seien 450 Sprach-Fachkräfte und Fachberatungen erfolgreich unterstützt worden. Das Programm richtet sich an Kitas mit einem hohen Anteil von Kindern mit sprachlichem Förderbedarf.