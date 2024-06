Die hessische CDU wählt an diesem Samstag bei ihrem Landesparteitag in Wetzlar einen neuen Landesvorstand. Der amtierende Parteivorsitzende und Ministerpräsident Rhein tritt als einziger Bewerber zur Wiederwahl an.

Die Zahl der stellvertretenden Landesvorsitzenden soll zudem von zuletzt fünf auf sechs Personen erhöht werden. Auch die designierte hessische CDU-Generalsekretärin Anna-Maria Bischof, die das Amt kommissarisch von Manfred Pentz übernommen hatte, soll bei dem Landesparteitag gewählt werden. Pentz war als Europaminister ins neue schwarz-rote Landeskabinett gewechselt. Bischof ist die erste Frau in diesem Parteiamt in Hessen.

Die Delegierten wollen zudem über einen zehn Punkte umfassenden Leitantrag beraten.