Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und seine Frau Tanja haben am Samstag rund 200 Mehrlingsfamilien empfangen.

Im Freilichtmuseum Hessenpark in Neu-Anspach (Hochtaunus) gab es für die Familien mit ihren Kindern bis 18 Jahren ein buntes Mitmachprogramm, wie die Staatskanzlei mitteilte. So erhielten sie Einblicke in die Arbeit der Polizei und der Feuerwehr. Bei einer Tauschbörse wurden unter anderem Babybetten, Autositze und Kinderwagen angeboten. Seit mehr als 20 Jahren übernimmt der jeweilige Ministerpräsident die Ehrenpatenschaften für Mehrlingskinder ab Drillingen in Hessen.