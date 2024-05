Ministerpräsident Rhein hat die Menschen zur Nächstenliebe und gegenseitigem Zuhören aufgerufen.

"Treten wir anderen freundlich und mit Respekt entgegen. Behandeln wir unsere Mitmenschen so, wie wir selbst behandelt werden möchten", sagte der CDU-Politiker in einer Predigt in der katholischen Pfarrkirche St. Marien in Bad Homburg am Sonntag laut einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Der Regierungschef und Katholik predigte in der Pfarrkirche St. Marien bei der Veranstaltungsreihe "Christ aus gutem Grund". Die Pfarrei lädt seit zehn Jahren Menschen aus Wirtschaft, Politik und Theologie zur Predigt ein