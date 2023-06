Für ihr Engagement in der Demokratieförderung bekommt die Stiftung Adam von Trott den Georg-August-Zinn-Preis der hessischen SPD.

Er soll am 12. Juli im Landtag verliehen werden, teilten Fraktion und Landesverband am Mittwoch mit. Zur Feier wird auch die SPD-Landesvorsitzende, Bundesinnenministerin Faeser, erwartet. Die Stiftung in Bebra wurde 1986 zum Gedenken an Adam von Trott zu Solz gegründet. Der Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus wurde am 26. August 1944 hingerichtet.