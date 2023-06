In drei Kommunen wurden am Sonntag die Bürgermeister gewählt - in Bad Soden am Taunus, Gelnhausen und Lautertal.

Bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis konnte sich Christian Litzinger von der CDU gegen Jakob Mähler von den Grünen durchsetzen. Er siegte mit rund 55 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,1 Prozent.

In Bad Soden am Taunus (Main-Taunus) bleibt Frank Blasch von der CDU mit mehr als zwei Drittel der abgegebenen Stimmen als Bürgermeister im Amt. Er siegte mit rund 71 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 42, 8 Prozent.

In Lautertal im Odenwald (Bergstraße) konnte Andreas Heun als unabhängiger Kandidat seinen Bürgermeisterposten gegen Christian Lannert von der CDU klar verteidigen. Er siegte mit rund 69 Prozent der Stimmen. Hier lag die Wahlbeteiligung bei 52,9 Prozent.