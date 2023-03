Betrunkene Autofahrerin verursacht Kollision in Nidderau

Eine erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin ist am Samstagmorgen in Nidderau (Main-Kinzig) in den Gegenverkehr gefahren und frontal mit einem anderem Wagen zusammengestoßen.

Dessen drei Insassen mussten aufgrund ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die 23-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.