Kurzmeldung Zwei Balkone in Dreieich in Brand geraten

Ein Schaden von rund 100.000 Euro ist am Sonntagmittag bei den Bränden zweier Balkone an einem Hochhaus in Dreieich (Offenbach) entstanden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte vermutlich zunächst auf dem höher liegenden Balkon ein Elektrogerät unter anderem Wäsche in Brand gesetzt. Herunterfallende Teile entzündeten dann den tieferliegenden Balkon. Die Feuerwehr löschte die Brände. Die obere Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.