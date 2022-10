Mit Aytac Sulu als Anführer stieg Darmstadt 98 in den Jahren 2014 und 2015 sensationell von der 3. Liga in die Bundesliga auf. In der aktuellen Saison traut Sulu seinem ehemaligen Team wieder Großes zu. Und er sieht wichtige Parallelen zu damals. Ein Gespräch mit hr-iNFO.