Der BC Marburg muss einmal mehr einen Dämpfer hinnehmen.

Die Mittelhessinnen kassierten am Samstagabend im elften Spiel der laufenden Saison in der Damen-Basketball-Bundesliga die zehnte Niederlage und verloren gegen den Herner TC mit 60:69. Am kommenden Freitag (19 Uhr) gastiert der BCM bei den Saarlouis Royals.