Trotz des guten Auftakts des BC Marburg bei Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga der Frauen mussten sich die Mittelhessen am Ende geschlagen geben.

Der BC Marburg verpasste am Samstagmittag in der Basketball-Bundesliga der Frauen knapp die Überraschung: Die Marburgerinnen gingen zu Gast beim Zweitplatzierten Alba Berlin im ersten Viertel sogar in Führung, mussten am Ende durch das 70:77 aber das Feld als Verlierer verlassen.