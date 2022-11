Aufatmen beim BC Marburg. Die Mittelhessinnen holten in Herne den ersten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga.

Der BC Marburg konnte sich am Samstagabend am Ende deutlich mit 70:52 in Herne durchsetzen. Die Mittelhessinnen freute sich nach fünf Niederlagen zum Auftakt über den ersten Sieg in der Basketball-Bundesliga.