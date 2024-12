Der Tabellenführer aus Keltern wurde beim Auswärtsspiel in Marburg seiner Favoritenrolle gerecht.

Veröffentlicht am 08.12.24 um 19:16 Uhr

In der Basketball-Bundesliga hat der BC Marburg das erwartet schwere Heimspiel gegen Keltern verloren. Die Mittelhessinnen unterlagen dem Liga-Primus am Sonntagnachmittag mit 72:92. In der Tabelle hat diese Niederlage aber vorerst keine Auswirkung: Die Marburgerinnen stehen weiterhin auf dem zehnten Platz.