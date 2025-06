Die Frankfurt Galaxy kommt in der European League of Football immer mehr ins Rollen: Gegen die Cologne Centurions hatten die Hessen wenig Mühe.

Die Footballer der Frankfurt Galaxy haben den nächsten Erfolg gefeiert. Gegen die Cologne Centurions hieß es am Sonntagabend 47:15. Für die Frankfurter war es der dritte Sieg in Folge.

Furiose erste Hälfte

Die Galaxy war am Bornheimer Hang von Beginn an souverän unterwegs. In der erste Hälfte gelangen vier Touchdowns, zwei davon veredelte Ryan Rimmler per Extrapunkt. Die Kölner kamen hingegen gar nicht zum Zug. So stand zur Pause ein deutliches 26:0 für die Gastgeber.

Im dritten und vierten Viertel schafften es zwar auch die Centurions auf die Anzeigetafel, aber auch die Galaxy punktete unbeirrt weiter und ließ sich den Sieg nicht nehmen.

Galaxy muss nach Kopenhagen und Paris

In der West Division der European League of Football stehen die Frankfurter nun gemeinsam mit Stuttgart an der Spitze. Für die Hessen geht es mit Auswärtsspielen in Kopenhagen und Paris weiter.