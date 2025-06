HSG verliert daheim MT feiert versöhnlichen Saisonabschluss

Die MT Melsungen kann zwar nicht mehr in den Meisterschaftskampf der Handball-Bundesliga eingreifen, holt sich in Potsdam aber trotzdem den Sieg. In Wetzlar wird es derweil richtig spannend.

Veröffentlicht am 08.06.25 um 16:50 Uhr Link kopiert!







Für Dimitri Ignatow und die MT Melsungen gab es zum Abschluss einen Sieg. Bild © Imago Images

Link kopiert!