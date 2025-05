Falcons Bad Homburg verpassen Meistertitel in 2. Liga

Die Falcons Bad Homburg haben den Meistertitel in der 2. Basketball-Liga der Frauen verpasst.

Veröffentlicht am 04.05.25 um 14:45 Uhr

Die Basketballerinnen der Falcons Bad Homburg haben den Meistertitel in der 2. Basketball-Liga verpasst. Am Samstag unterlagen die Hessinnen im Halbfinale des in Osnabrück aufgetragenen Final-Four-Turniers gegen den BBC Osnabrück mit 61:72.