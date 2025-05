Skyliners vor schwierigem Spiel in Braunschweig

Nach ihrer 70:85-Niederlage gegen Würzburg im letzten Heimspiel der Saison sind die Skyliners Frankfurt erneut gegen ein Topteam gefordert.

Veröffentlicht am 03.05.25 um 09:41 Uhr

Am Sonntag (18 Uhr) geht es in der Basketball-Bundesliga für die Skyliners Frankfurt zum Tabellenvierten nach Braunschweig. "Wir haben am Ende der Saison nochmal eine interessante Phase mit Gegnern, für die es auch noch um viel geht. Das bedeutet, sie werden mit voller Energie und Besetzung gegen uns antreten", sagt Skyliners-Coach Klaus Perwas: "Für uns heißt das, wir müssen die letzten Niederlagen abschütteln und den Fokus voll auf uns selbst richten."