Die Gießen 46ers sind in der ersten Runde des BBL-Pokals ausgeschieden.

Veröffentlicht am 14.09.24 um 21:48 Uhr

Gegen Bundesligist Mitteldeutscher BC waren die Mittelhessen am Ende klar unterlagen. Der Zweitligist ging mit 77:103 baden. Immerhin ein Viertel lang durften die Fans in der Osthalle von der Überraschung träumen. Das gewannen die Hausherren mit 26:19. Danach aber kamen die Gäste immer besser ins Rolle, dominierten unter dem Korb und führten die 46ers am Ende stellenweise vor. Bester Werfer für die Gießener war Shooting Guard Kyle Castlin mit 19 Punkten.