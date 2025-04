Die Gießen 46ers sind erfolgreich in die Playoffs der zweiten Basketball-Bundesliga gestartet.

Am Mittwochabend gewannen die Mittelhessen nach Verlängerung mit 109:98 in Bremerhaven. Das nächste Aufeinandertreffen gibt es am Samstag (19.30 Uhr) in Gießen, ausgetragen wird das Viertelfinale im Modus Best-of-Five.