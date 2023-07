Ein Hesse kehrt nach Hessen zurück: Der ehemalige Basketball-Nationalspieler Robin Benzing wechselt zu Zweitligist Gießen. Die 46ers untermauern damit ihre Aufstiegsambitionen.

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing schließt sich dem Basketball-Zweitligisten Gießen 46ers an und erhält einen Vertrag bis 2025. Der Club bestätigte den Wechsel des 34-Jährigen am Donnerstag.

"Ich freue mich auf die Herausforderung in Gießen," sagte Benzing, der in Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) geboren wurde. "Die 46ers sind ein Verein mit langreichender Tradition und herausragenden Fans."

Wiedersehen mit Förderer Ignjatovic

Der Routinier spielte zuletzt ein Jahr für den Club Atlético Peñarol in Uruguay, seine Familie war in Südamerika mit dabei. "Es war toll, eine neue Kultur kennenzulernen. Das war eine tolle Erfahrung", sagte Benzing.

Der ehemalige Nationalspieler trifft in Gießen auf seinen einstigen Förderer Branislav Ignjatovic. "Er hat seine Karriere bei mir mit 17 Jahren begonnen", berichtet der heutige 46ers-Trainer. "Dass sich nun unsere Wege in Gießen wieder kreuzen, macht mich sehr glücklich."

Bei der Heim-EM nicht im Kader

Der Routinier gehörte im Vorjahr bei der Heim-EM nicht mehr zum Kader des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Das Kapitänsamt verlor Benzing an NBA-Profi Dennis Schröder.

Nach seinem Aus im Rennen um einen Platz im EM-Aufgebot hatte sich Benzing im vergangenen Sommer bei den 46ers fitgehalten. Danach folgte der Wechsel nach Südamerika. Benzing hat in der Bundesliga für Ulm, München und Würzburg gespielt. Es folgten Engagements in Spanien (Saragossa) und Italien (Bologna).

Benzing: "Hohe Ambitionen" mit Gießen

Nun also das Engegament beim Traditionsclub aus Mittelhessen. Auch die "hohen Ambitionen" der 46ers seien für ihn ein ausschlaggebender Punkt für den Wechsel gewesen, so Benzing mit Blick auf eine mögliche Rückkehr in die Basketball-Bundesliga. "Ich bin glücklich, die nächsten zwei Jahre in der Osthalle alles zu geben."

Benzing verletzte sich im Januar, zog sich einen Meniskusriss zu – nun will er wieder angreifen. "Wir freuen uns auf großartige Momente mit ihm im Dress der Gießener", sagte 46ers-Geschäftsführer Jonathan Kollmar über die Verpflichtung des 167-maligen Nationalspielers.

In der vergangenen Saison war Gießen im Playoff-Halbfinale gescheitert. 2022 waren die 46ers zum zweiten Mal aus der Bundesliga abgestiegen.